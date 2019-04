LIVE | Arnhemse terreurverdachten vragen rechter om vrijlating gedurende onderzoek

De politie infiltreerde in het netwerk en kon zo tijdig zeven verdachten oppakken , nadat zij wapens geleverd hadden gekregen en die hadden uitgeprobeerd in een vakantiehuisje in Weert. Bij die actie werden 400 agenten ingezet.

Vandaag is de tweede pro forma zitting in de rechtbank in Rotterdam. In zo'n zitting wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld, maar gaat het over de voortgang van de rechtszaak en het onderzoek. Bij de eerste zitting in januari waren drie van de zes verdachten aanwezig. Het gaat om Hardi N. (Arnhem, 34), Waïl el A. (Rotterdam, 21), Nabil B. (Rotterdam, 21), Morat M. (Vlaardingen, 21), Shevan A. (Arnhem, 30), Nadeem S. (Arnhem, 26).