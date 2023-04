LIVE Koningsnacht | Arnhem maakt zich op voor knallend oranjefeest

Sonsbeek? Of Presikhaaf? Opnieuw discussie over nieuwe plek Feestaard­var­ken na advies deskundi­gen

De discussie over de juiste nieuwe locatie voor het Feestaardvarken in Arnhem laait weer op. De lokale partij BurgerBelang Arnhem vraagt nu of het stadsbestuur ook vindt dat Park Presikhaaf een geschikte plek is.