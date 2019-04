LIVE | Verdachte over gewelddadige dood Arnhemse transgender Bianca: ‘Ik ben onschuldig’

De verdachte was op de bewuste vrijdagmorgen 29 september 2017 in de Arnhemse woning van de Venezolaanse Bianca en gold lange tijd als verdachte van moord of doodslag. Onderzoek zou hebben uitgewezen dat een overdosis drugs de doodsoorzaak was.



De Edenaar zou haar wel een klap hebben gegeven en haar vervolgens hebben bestolen. Tijdens de afgelopen zitting in januari ging Ferit V. door het lint toen hij hoorde dat hij na anderhalf jaar voor arrest in voorarrest bleef.