LIVE | Verdachte van moord op Arnhemmer (53) kende slachtoffer via datingsite

Volgens zijn advocaat heeft de verdachte gezegd dat hij eerder door het slachtoffer werd verkracht en die dag was teruggekomen om daar bewijs voor te vinden. De raadsman is van mening dat hij volledig de controle kwijt was.



Op de proforma-zitting in november kwam al ter sprake dat de verdachte inmiddels verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard. De gedragsdeskundigen adviseren voorwaardelijke tbs. De advocaat is van mening dat zijn cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar was. ,,Hij kampt nu nog met een posttraumatische stressstoornis”, zei hij in november.



De officier van justitie liet echter weten tbs met dwangverpleging meer op zijn plaats te vinden. Een voorwaardelijke tbs, waar doorgaans een lage gevangenisstraf bij komt, vindt hij geen recht doen aan de zaak.



De inhoudelijke behandeling begint om 14.00 uur.