Lockdown voor 100 tot 150 cliënten Pro Persona, medewerkster buiten werktijd besmet

Over 24 tot 48 uur moet duidelijk zijn of meer medewerkers of cliënten van Pro Persona in Wolfheze besmet zijn met het coronavirus. Tot die tijd gaan 25 afdelingen hermetisch op slot. Dit is gebeurd nadat zondag bleek dat een medewerkster positief was getest. ,,Er is dus geen sprake van een uitbraak bij Pro Persona", zegt directeur multicomplexe zorg Frank Hengeveld van Pro Persona.