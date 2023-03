‘Logisch’ dat helft WW'ers ouder is dan 50 jaar, ‘maar aan werkgevers ligt het niet’

Update/met video Grote brand treft jongeren­cen­trum in voormalig schoolge­bouw Renkum, politie start onderzoek

De voormalige Albert Schweitzerschool aan de Goudsbloemstraat in Renkum is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een grote brand. De schade aan de voorzijde van het gebouw is aanzienlijk en ook het dak is zwaar beschadigd.