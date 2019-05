Loiza Lamers in de voetsporen van een pionier: ‘Vroeger wilde ik echt vluchten uit Driel’

Het verborgen leed van homoseksue­le Gelderlan­ders: ‘Vieze kutpot’

18:53 Is het echt zo slecht gesteld met het respect voor homo’s, lesbiennes en transseksuelen in Gelderland? Dat is een vraag die opborrelt, nu onderzoek van de provincie aantoont dat een derde van de LHBTI’ers die in de afgelopen twee jaar zijn verhuisd, dat deden omdat zij zich niet veilig of geaccepteerd voelden in hun buurt.