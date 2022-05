Long covid maakt Astrid uit Arnhem wanhopig, ze vliegt naar Cyprus voor behandeling: ‘Ik wil mijn leven terug’

SD bleef ‘Antje’ in Arnhem vragen naar haar ‘Zwarte Henk’: standvasti­ge koerier­ster (100) krijgt nu bloemen

VELP De Duitsers in het Huis van Bewaring in Arnhem bleven maar vragen waar haar verloofde zat, de verzetsstrijder Zwarte Henk. ,,Ik wist het echt niet”, zegt de 100-jarige An van Veldhuizen-Van Harten anno 2022, als ze net bloemen heeft gekregen van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden in haar woning in Velp. Ze is 100 jaar geworden.

