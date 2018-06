Lopen voor en door vluchtelingen: 'Ik heb vreselijke dingen gezien'

video Jakhals op de Posbank?

10:00 RHEDEN - Is het een zomers 'broodje aap verhaal' zoals de poema die een paar zomers geleden over de Hoge Veluwe zou hebben gelopen of is het echt? Anita van Wagenveld uit Rheden denkt dat er een jakhals op de Posbank loopt en ze stuurde de beelden mee.