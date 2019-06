Lot biomassacentrale Arnhem in handen provincie

De protestbeweging die tegen de centrale op gang is gekomen, heeft met een brief de voor de centrale verleende milieuvergunning ter discussie gesteld. Die zou op achterhaalde aannames over de uitstoot van stikstof stoelen. Volgens wethouder Jan van Dellen onderzoekt de provincie of de inhoud van de brief implicaties heeft voor de vergunning.

Geen actie richting provincie

De zorgen over de centrale die in de politiek leven wil hij nog eens overbrengen, zo zei hij woensdagavond toen de gemeenteraad over de kwestie debatteerde. Een motie van de SP en de Partij voor de Dieren, om zoveel mogelijk te doen om de centrale tegen te houden en de provincie te bewegen de vergunning in te trekken, haalde het niet. Alleen de indieners, de fractie van D66 en van één raadslid van Arnhem Centraal stemden voor.

Voor Van Dellen is dat een zorg minder, want die waarschuwde de raad dat gemeentelijk verzet tegen de centrale weleens tot juridische claims zou kunnen leiden. Het Franse concern Veolia schermde daar ook mee.

Woensdagavond liet de exploitant van de biocentrale zich via een spreekbeurt in de raad voor het eerst in de openbaarheid uit over de kwestie, na de groeiende kritiek van burgers en sommige politici. Bij monde van medewerker Marianne Mulder liet het bedrijf weten juridische stappen te nemen als de opening van de biomassacentrale door Arnhems verzet wordt gedwarsboomd.

Vervuilender voor mens en milieu

Voornaamste kritiek van de tegenstanders is dat biomassa als alternatief voor aardgas met zijn uitstoot veel vervuilender zou zijn voor het milieu en veel ongezonder voor de mens. Voorman Mark Bosch van Werkgroep Behoud Bomen Arnhem en Marloes Spaander, een van de bewoners van woonboten in de nabij IPKW gelegen Nieuwe Haven, riepen de raad andermaal op er alsnog een stokje voor te steken.

Veolia-vertegenwoordiger Mulder stelt dat de soep niet zo heet wordt gegeten als door Bosch c.s. opgediend. ,,Veel uitspraken zijn onjuist en onterecht.” Het Franse concern nam de centrale op IPKW in 2014 over met het doel de energie-opwekking voor de daar gevestigde bedrijven te verduurzamen. Mulder: ,,We stoten nu al 50 procent minder CO2 uit.”

Reductie van uitstoot

Ten opzichte van de huidige situatie vermindert volgens Veolia door de biocentrale de CO2-uitstoot nog eens met ongeveer 20.000 ton per jaar. Aan stikstof wordt 44 ton minder uitgestoten, een reductie van bijna 30 procent ten opzichte van nu.