Luchtlandingsoperatie Market Garden krijgt een officiële herdenkingsmunt

De vormgeving van de munt wordt vandaag gepresenteerd in ‘Airborne at the Bridge’ in Arnhem, het museum annex bezoekerscentrum bij de John Frostbrug in Arnhem. Parachutisten van de Britse Airborne Divisie probeerden de brug op 17 september 1944 te veroveren in afwachting van grondtroepen die oprukten vanaf de Belgische grens.



De gestileerde brug die ‘een brug te ver’ bleek, prijkt met een parachute op de herdenkingsmunt. Aan de andere zijde toont de munt een portret van Koning Willem-Alexander in profiel.



Tim Breuker, de ontwerper van de munt, liet zich inspireren in het Airborne Museum Hartenstein te Oosterbeek. Geborduurde batches en emblemen van de parachutisten trokken daar zijn aandacht trokken.



De verschillende steken heeft hij toegepast in het ontwerp van deze herdenkingsmunt: een satijnsteek bij de parachute en een zigzagsteek bij de brug. ‘Het portret van Koning Willem-Alexander is gevuld met een karakteristieke stapsteek’, zo heet het in de verklaring van de Koninklijke Nederlandse Munt.