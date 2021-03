Luchtmacht oefent met zware transportheli’s in luchtruim rond Arnhem

Dat houdt in dat netladingen of terreinvoertuigen onder de helikopters worden gehangen om vervolgens te worden getransporteerd. ‘Underslung'-ladingen noemt defensie dat. Voor de oefening wordt gevlogen met Chinook- en Cougarhelikopters.



Die manier van transporteren wordt vooral gebruikt in moeilijk toegankelijk terrein. Omdat het veel voorbereiding en coördinatie vraagt tussen de verschillende betrokken eenheden, wordt er regelmatig mee geoefend. Woensdag en donderdag gebeurt dat rond vliegbasis Deelen.



De helikopters zullen zowel overdag als ’s avonds actief zijn, maar de trainingen stoppen uiterlijk om 23.00 uur, kondigt defensie aan. Het is de tweede oefening dit jaar met heli’s in het luchtruim rond Arnhem. In januari werd er na zonsondergang ‘verstoppertje’ gespeeld met helikopters.