Luchtmacht speelt bij Arnhem ‘verstoppertje’ met helikopters na zonsondergang

video In alle vroegte is het vaccineren voor verpleeg­huis­per­so­neel begonnen: de eerste prik is voor Danielle

15 januari ARNHEM - De GGD-en in de regio zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het vaccineren van medewerkers van verpleeghuizen. In een sporthal in Apeldoorn, in een loods in Wijchen en op sportcentrum Papendal worden vandaag honderden medewerkers ingeënt.