Ludiek Facebook-bericht Politie Arnhem-Noord in de race voor Best Social Award

Arnhem gaat dit weekend wél op geluid controle­ren na klachtenre­gen op Koningsdag

19:41 ARNHEM - Na de klachtenregen over het te harde geluid op Koningsdag controleert Arnhem komend weekend wél op geluid. Op het Flow Freedom Festival dat zondag op Bevrijdingsdag in Arnhem wordt gehouden, wordt gecontroleerd of de organisatie zich houdt aan het geluidsniveau dat volgens de vergunning is toegestaan.