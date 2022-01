Lukt het om mensen uit de daklozenopvang te krijgen? In Arnhem weten ze het niet

Het is niet te achterhalen of het de gemeente Arnhem lukt om mensen definitief uit de daklozenopvang te krijgen. Die conclusie trekt de Rekenkamer Arnhem na een onderzoek.

Dak- en thuisloze mensen die in de maatschappelijke opvang terechtkomen, moeten daar in principe zo kort mogelijk verblijven. Niemand wordt beter van crisisopvang, mensen zouden weer zo snel mogelijk een eigen huis, kamer of begeleid wonen plek moeten kunnen bemachtigen. Dat is het uitgangspunt van de gemeente Arnhem – en van veel andere Nederlandse gemeenten.

Maar slaagt Arnhem er ook in mensen die in de opvang zitten duurzaam te laten ‘uitstromen’? Over die vraag heeft de Rekenkamer Arnhem zich de afgelopen maanden gebogen. En de conclusie is: we weten het eigenlijk niet. Dat komt omdat de mate van duurzame uitstroom niet nauwkeurig en eenduidig wordt gemeten.

Niet afgerekend

De Rekenkamer Arnhem beveelt dan ook aan dat te veranderen. Wel is duidelijk hoeveel mensen zich de afgelopen jaren aanmeldden voor de maatschappelijke opvang en hoeveel van hen ook daadwerkelijk werden toegelaten. In 2019 deden bijvoorbeeld 319 volwassenen een beroep op de opvang en kregen 113 volwassenen een positief besluit (toegang tot de maatschappelijke opvang). In 2020 waren dat respectievelijk 324 volwassenen, van wie 164 volwassen een positief besluit kregen.

Verder concludeert de Rekenkamer Arnhem dat de gemeente weliswaar graag wil dat mensen uitstromen, maar dat instellingen die hulp verlenen aan daklozen daar niet op worden afgerekend – zij krijgen subsidie op basis van het aantal plekken dat ze leveren.

