Lunch buiten de deur is een hit in Arnhem, maar het moet wél in een half uurtje zijn gepiept

John Berends is 100 dagen commissa­ris van de Koning: Nog even wennen aan de reuring

12:00 ARNHEM - John Berends is honderd dagen commissaris van de Koning in Gelderland. De buitenwacht, erkent hij, zal nog niet echt hebben gemerkt dat hij er is. De 63-jarige zit nog in de wachtstand vanwege het coalitieakkoord dat gesmeed wordt. ,,Ik ben libero, een vrije speler, maar moet wel kijken wat de rest van het team aan het doen is.”