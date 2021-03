Luxe vegasnacks, ‘croquetten’ en duurzame frieten bij Frietlovers in Arnhem

ARNHEM - Vruchtendrankjes, croquetten en een strak zwart interieur. Dat Frietlovers anders is dan de reguliere snackbar is snel duidelijk. Sinds twee weken is Rogier Bosdriesz (48) trotse eigenaar van deze zaak, gevestigd op de Jansstraat. De plek waar eerder snackbar Apollo te vinden was.

Die snackbar, met zijn oranje voorgevel, was bij veel Arnhemmers bekend door de bamibal van het Velpse Kruitwagen. Maar liefhebbers hoeven niet te treuren. Deze snack is ook bij Frietlovers te vinden. ,,Er waren zoveel mensen die naar deze snack vroegen dat we hem wel op het menu moesten zetten”, zegt Bosdriesz lachend.

Passend bij het concept van Frietlovers is er ook een vegetarische variant. Want Bosdriesz wil dat zijn snacks toegankelijk zijn voor iedereen. ,,Vegetariërs, veganisten, mensen met een gluten- of andere allergie: iedereen kan hier terecht.” Op de menukaart staat een groot aanbod van vegasnacks, met luxe namen als croquetten en soufflesses. ,,Daarnaast zijn we heel nauwkeurig met voedselbereiding. We maken bijvoorbeeld glutenvrije producten in een apart gedeelte klaar.”

Omdat een van zijn dochters coeliakie heeft en daardoor geen gluten mag eten, weet Bosdriesz hoe lastig het kan zijn buiten de deur te snacken. ,,In Amsterdam gingen we altijd naar een frietwinkeltje. Dat was destijds een van de weinige plekken waar zij ‘veilig’ een frietje kon eten.” Dat bracht Bosdriesz op het idee voor zijn toekomstige snackconcept. ,,Ik dacht: als ik ooit iets anders ga doen, dan wil ik ook zo’n soort plek starten.”

Verspilling tegengaan

Frietlovers zet ook in op duurzaamheid. Zo worden de frieten in de schil gebakken om verspilling tegen te gaan. ,,Maar ook het verpakkingsmateriaal en de merken waarmee we samenwerken zijn duurzaam. Als je gaat nadenken over hoe het duurzamer kan, ontdek je wat er allemaal mogelijk is. Dan wordt duurzaamheid echt leuk.”

Volledig scherm Rogier Bosdriesz voor zijn nieuwe zaak Frietlovers in de binnenstad. ,,Vegetariërs, veganisten, mensen met een glutenallergie: iedereen kan hier terecht." © Gerard Burgers

Concept uitrollen

Arnhem is het startpunt van Frietlovers. De bedoeling is dat de komende tijd meer locaties verspreid door het land worden geopend. In Nijmegen heeft Bosdriesz al een pand op het oog. In eerste instantie gaat hij nieuwe vestigingen ook zelf runnen. ,,Bang voor te veel werkdruk ben ik niet. Ik werk bijna mijn hele leven al zeven dagen per week. Vakantie vind ik lastig. Als ik toch op vakantie ben, heb ik - bij wijze van spreken - altijd twee laptops in de buurt.”

Frites Atelier

De ondernemer is ervan overtuigd dat zijn concept kans van slagen heeft. ,,Friet kan altijd, het is iets blijvends.” Dat topkok Sergio Hermans zijn luxe frietzaak Frites Atelier in de binnenstad nog geen jaar geleden moest sluiten, schrikt Bosdriesz niet af. ,,Ik heb gelezen dat Sergio meer een restaurant van zijn zaak wilde maken. Een plek waar mensen wat langer bleven zitten en bijvoorbeeld een speciaal biertje bij hun friet bestellen. Ik weet niet of dat waar is, maar ik kan me voorstellen dat zoiets in Nederland lastig is. Hier zijn mensen toch eerder van een frietje bestellen en vervolgens op de hand opeten.”