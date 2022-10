Lydia en Dolf na sluiting kunstenaarspanden noodgedwongen nomade: ‘We staan met de rug tegen de muur’

poll Ook pleidooi voor afsteekver­bod in Lingewaard: vrees dat Arnhemse vuurwerk­lief­heb­bers grens oversteken

BEMMEL / HUISSEN - In Lingewaard gaan stemmen op een afsteekverbod voor vuurwerk in te voeren nu Arnhem daarmee komt. Zo bestaat de angst dat Arnhemse vuurwerkliefhebbers naar de Betuwe trekken als daar geen actie volgt. Toch willen Lingewaard en Overbetuwe wachten op landelijke regels en nu niet nadenken over een alternatief oud en nieuw.

15 oktober