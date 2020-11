‘Maak tampons en maandverband gratis voor arme vrouwen’

In Schotland zijn tampons en maandverband vanaf nu gratis verkrijgbaar in apotheken, buurthuizen en andere openbare plekken. Dit nieuwe beleid dient als volgende stap tegen menstruatiearmoede.



,,Niemand zou zich zorgen moeten maken over waar haar volgende tampon, maandverband of herbruikbaar product vandaan moet komen,” zo sprak indiener van het voorstel Monica Lennon. Het hele Schotse parlement was het met haar eens. Het land zette al eerder stappen om het probleem van menstruatiearmoede en menstruatieschaamte aan te pakken. Zo was Schotland een van de eerste landen om tampons en maandverband gratis te maken voor studenten.

‘Arme vrouwen staan 1-0 achter’

Schotland is een van de weinigen die de koe bij de hoorns vat als het aankomt op menstruatieproducten. In tegenstelling tot wat men zou denken spelen de prijs en de beschikbaarheid van tampons en maandverband namelijk zelfs in het rijke West-Europa een grote rol in het leven van veel vrouwen. Het is dan ook wrang om te zien dat Nederland achterloopt: niet alleen zijn de producten niet gratis, er wordt ook btw over geheven.



Arme vrouwen staan 1-0 achter wanneer het aankomt op tampons en maandverband. Voor sommige gezinnen is iedere euro simpelweg te veel, om nog maar niet te spreken over het feit dat de goedkopere producten vaak gebleekt zijn. Daardoor zijn ze niet alleen slecht voor het milieu, maar voor ook voor het lichaam.



Spijbelen van school en wegblijven van werk

Gezondheid zou het laatste moeten zijn waar op bezuinigd moet worden. Toch komt het voor dat vrouwen uit armoede geen of geen goede menstruatieproducten kunnen kopen, met alle gevolgen van dien. Het zou een wereld van verschil maken als de processen in hun eigen lichaam geen aanleiding meer zouden zijn voor financiële zorgen.



Niet alleen wordt de ongelijkheid tussen arm en rijk aangepakt met het gratis maken, maar ook de ongelijkheid tussen man en vrouw. Onderzoeken wijzen uit dat jonge vrouwen spijbelen van school en vrouwen wegblijven van werk vanwege een gebrek aan geld voor menstruatieproducten of vanwege schaamte. Het gevolg: minder onderwijs en minder werk voor vrouwen ten opzichte van mannen.

Ongelijkheid niet laten voortbestaan

Bij een gesprek over menstruatieproducten kan schaamte ook niet onbesproken blijven. Een hardnekkig beeld in de maatschappij is dat menstruatie als iets vies wordt gezien. Tampons en maandverband worden bestempeld als producten voor hygiëne in plaats van producten voor de gezondheid en op school blijft menstruatie vaak onbesproken.



Ook Nederland kan nog flinke stappen maken op het vlak van gelijkheid. Het minste wat we kunnen doen is voorzien in de basisbehoefte van vrouwen. Waarom worden menstruatieproducten niet gratis verstrekt in apotheken? Waarom kunnen ze niet in het basispakket van de zorgverzekering worden opgenomen? Waarom worden er geen automaten opgehangen in de damestoiletten van scholen? We kunnen het ons niet permitteren om ongelijkheid te laten voortbestaan en vrouwen te benadelen vanwege hun lichaam. Het bewijs is er, het Schotse voorbeeld is er. Nu alleen nog de wil om iets te veranderen.

Thomas Vissers is voorzitter en Thijmen van Hoorn is bestuurslid van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen (D66)

