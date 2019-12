Maarten heeft stadswarmte, maar zit in zijn flat te kleumen onder een deken

Nog één keer een Pasar Malam in Burgers’ Bush

12:47 ARNHEM - Voor de tiende en laatste keer houdt dierentuin Burgers’ Zoo tijdens de kerstvakantie een Pasar Malam in het overdekte regenwoud in het park. In 2020 volgt een verbouwing van het terras en restaurant in de Bush, waardoor de markt niet meer past.