‘Madagaskar’ opent in Burgers’ Zoo

Het makiveld maakt deel uit van een deel van Burgers Zoo waar in vroeger tijden tijgers, neushoorn en giraffes verbleven. Het gebied tussen de hoofdingang, de olifanten en het Park Restaurant is thans volledig vernieuwd.



Tegenover de maki's is een bos waar donderdag een groep Peruaanse doodshoofdaapjes werd vrijgelaten. onder grote publieke belangstelling. Burgers’Zoo heeft de groep, die helemaal uit mannetjes bestaat, overgenomen uit het ‘mannenoverschot’ van een dierentuin in Frankrijk.



In het Madagaskar van Burgers’Zoo is vegetatie te zien die kenmerkend is voor de plantengroei op het grote Afrikaanse eiland. Vlak bij de uitkijkpost bij het makiveld biedt het panorama van die begroeiing in combinatie met de halfapen een uitgelezen kans voor fotografen voor mooi beeld. De nieuwe verwarmde binnenverblijven maken het mogelijk dat de maki’s en doodshoofdaapjes het hele jaar door bewonderd kunnen worden.