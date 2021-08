Made in Papendal, de kraamkamer van veel atleten: zij zorgden voor waanzinnig succes op de Spelen

Jongeren laten in tentoon­stel­ling zien hoe zij naar Presikhaaf kijken: ‘Het is een groot thuis’

14:40 Zeventien jongeren, opgegroeid in het Arnhemse Presikhaaf, laten in een tentoonstelling in het winkelcentrum zien hoe zij naar hun wijk kijken. Ze stellen vragen over de historie van de wijk, over kunst, tradities, dans, muziek en eten. ,,Als je je verdiept in Presikhaaf, zie je hoe het rijk het is.’’