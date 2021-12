Magere oogst bij inleverpunt vuurwerk in Arnhem: teller staat pas op iets meer dan 13 kilo

De verslaggever die per scooter arriveert, zorgt voor verwachtingsvolle blikken bij het team van het inleverpunt van vuurwerk. Zou er een doos of zak met knallers tevoorschijn komen? Helaas, hij heeft niks bij zich. Maar de stemming is beter dan donderdag een week geleden. Toen kwam er niemand opdagen, terwijl het gezelschap stond te blauwbekken in de kou. ,,We hebben vandaag zeven mensen gehad”, zegt Jip Rijper, bestuursadviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente Arnhem, met een lach. ,,Dat is zevenhonderd procent meer dan de vorige keer.”