Makelaar: coronacrisis spoort meer Arnhemmers aan hun huis te koop te zetten

Video Brandweer­dui­kers zoeken naar wapen steekpar­tij in Lauwers­gracht Arnhem

3 augustus ARNHEM - Twee duikers van de Arnhemse brandweer zoeken de Lauwersgracht achter concertzaal Musis Arnhem af naar het wapen dat vrijdagavond is gebruikt bij een steekpartij in het Musispark. Daarbij raakte een man levensgevaarlijk gewond. Hij moest in kritieke toestand worden opgenomen in het Radboudumc in Nijmegen.