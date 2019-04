Maki's openen gloednieuwe verblijven in Burgers’ Zoo

Renovatie van de oorspronkelijke verblijven van de dieren in dit deel van het park was hard nodig. De onderkomens van de dieren stamden nog uit de jaren zestig van de vorige eeuw en zijn nu vervangen door moderne verblijven. Behalve ringstaartmaki's en zwarte maki's zijn er ook Peruaanse doodshoofdaapjes en rode neusberen te bewonderen in dit deel van het park. De verblijven zijn verwarmd, zodat de dieren ook bij slecht weer goed zichtbaar blijven.



Volgens een woordvoerder van de Arnhemse dierentuin is het verblijf van de maki's vooral in de stijl van Madagascar. ,,Denk bijvoorbeeld aan een woestijnachtig gebied, met veel rotsen ook. En aan een rieten dak en rood leem.” De doodshoofdaapjes en neusberen leven in een onderkomen in meer Zuid-Amerikaanse setting. ,,Het gebouw is heel kleurrijk, met veel hout ook.”



Het zicht op de dieren is verbeterd. Het is voor het eerst dat de neusberen en doodshoofdaapjes behalve buiten ook binnen zijn te zien. Verder zijn de paden voor bezoekers minder steil dan eerst.