Maleise beren Burgers’ Zoo voor de eerste keer te bewonderen

In de eerste maanden van hun leven verbleven de beren achter de schermen in de kraamkamer, samen met hun moeder. Hun geboorte is in Europa met groot gejuich ontvangen omdat het fokken van Maleise beren in gevangenschap moeizaam verloopt. Er is sprake van een vrouwtjesoverschot en een tekort aan vruchtbare mannetjes. Het geslacht van de twee welpen in Arnhem is overigens nog niet bekend.