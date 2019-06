Mama, ik ben een jongen, zei Floor: ‘Ik ben Sem!’

Walgelijk. Zo vond Floor van Loon (17) de aanblik van zichzelf in de spiegel. Het lichaam van een meisje dat langzaam in een vrouw veranderde. En dat nou juist bij Floor, die zich nooit een meisje voelde. Nu kon ze er niet meer onderuit. Tenzij... ze haar vrouwelijke vormen liet verdwijnen. Floor, in 2018 nog actief in het landelijke vrouwenvoetbalteam, stopte langzaam met eten.



Eén dag voor het EK vrouwenvoetbal in Litouwen, voorjaar 2018, zag ze zich genoodzaakt haar trainer te bellen. ,,Ik kan het niet. Ik kan niet meedoen.’’ Ze raakte ondervoed en werd enkele weken later opgenomen in een kliniek voor mensen met anorexia. Haar veelbelovende voetbalcarrière viel in duigen, maar het kan haar niets meer schelen. ,,Ik voelde helemaal niks meer”, zegt ze nu.



Er was niets aan de hand op de basisschool. Floor was een stoer kind, dat hield van voetballen. Haar moeder kocht eens een jurk, maar Floor trok 'm niet aan. Ze had kort haar, jongenskleding en speelde in toneelopvoeringen op school steevast een jongen. Haar moeder vroeg meerdere keren tijdens haar jeugd: had je niet liever een jongen willen zijn? 'Nee hoor', antwoordde Floor dan. Ze kon toch alles doen wat jongens ook doen, niemand plaagde haar erover.



,,Pas op de middelbare school begon ik me bezwaard te voelen. Ik wilde niet gepest worden en wist dat ik moest veranderen.” Met forse tegenzin kocht ze strakkere broeken. Haar haar liet ze iets groeien. Tegelijkertijd viel haar voetbaltalent op.



Op haar veertiende stapte ze over naar een middelbare school in Arnhem die topsport combineert met school. Het jaar erop: nog een stap omhoog. Ze ging intern bij het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Eindhoven.