‘Mama Rhodos’ hoopt dat kleinkinderen haar zaak voortzetten: ‘Koken met liefde, daar draait alles om’

Sloop restaurant voor doorbraak richting Korenmarkt valt slecht bij eigenaar: ‘Ons pand is niet te koop!’

ARNHEM - Horecaondernemers hopen dat het stadsbestuur van Arnhem weer wil nadenken over een mogelijke ‘doorbraak’ in de hoekpanden van het Nieuwe Plein. Die panden belemmeren het uitzicht op de Korenmarkt vanaf Arnhem Centraal. De vraag is echter: welk pand moet dan wijken?

16 december