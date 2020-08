Man (18) aangehouden in onderzoek naar overval Arnhemse cafetaria waarbij eigenaar gewond raakte

Botenrace in Arn­hem-Zuid ‘Ook in coronatijd is sport belangrijk’

23 augustus ARNHEM - Op het Schuytse Laak bij FortVier in Schuytgraaf streden zaterdagmiddag 25 families tegen elkaar in een botenrace. Vanwege corona mochten alleen gezinnen meedoen, omdat die met elkaar in één bootje mogen zitten. ,,Het was geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen en hun ouders meededen", zegt Mark Debets van Sportbedrijf Arnhem.