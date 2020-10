Man (18) uit Zevenaar brengt taart naar politie na belediging van agenten: ‘Ik heb er erg veel spijt van’

Geen extra maatrege­len in Arnhem en Betuwe: ‘Iedereen zo veel mogelijk naar school’

2 oktober ARNHEM/BETUWE - Er heerst discussie over de houdbaarheid van fysiek onderwijs ten tijde van corona. Ondanks de toename van het aantal besmettingen in Nederland, kondigde het kabinet maandag geen extra maatregelen aan voor de onderwijssector. Dat is in de regio Arnhem ook niet nodig, vinden scholen.