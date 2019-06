Man (19) vast voor glasincident met zwaar letsel in binnenstad Arnhem

De verdachte heeft zich donderdagmiddag gemeld op het politiebureau in zijn woonplaats. De politie onderzoekt nog hoe de Deventenaar de vrouw heeft verwond.



De vrouw zakte vlak bij Chico's Place in de Korenstraat in Arnhem ineens in elkaar. Een tijd was onduidelijk wat er aan de hand was.



Na bestudering van camerabeelden kwam de politie tot de conclusie dat de vrouw mogelijk door een glazen voorwerp is geraakt. Hoe het momenteel gaat met de vrouw is onbekend.