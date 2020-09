Man (20) aangehouden na mishandelen NS-medewerker op Arnhem Centraal

ARNHEM - Een 20-jarige man uit Deventer is maandag aangehouden nadat hij op station Arnhem Centraal een medewerker van de Nederlandse Spoorwegen in het gezicht had geslagen. De Deventenaar verzette zich toen hem om een geldig vervoersbewijs werd gevraagd.