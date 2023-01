Man (20) gewond door steekpartij in Arnhem, 30-jarige man uit Amersfoort aangehouden

Het incident gebeurde rond 21:15 uur bij appartementencomplex Tuinpoort in Arnhem. Voor de persoon die werd gestoken is een traumahelikopter opgeroepen, die later weer geannuleerd werd.



Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij leek in eerste instantie ernstig gewond geraakt, maar naderhand bleken die niet ernstig of levensbedreigend te zijn.