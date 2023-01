Man (20) gewond door steekpartij in 'moordbuurt’ in Arnhem, 30-jarige man uit Amersfoort aangehouden

update | met videoIn een seniorencomplex aan de Tuinstraat in Arnhem heeft donderdagavond een steekincident plaatsgevonden. Een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is gewond geraakt. Vlak na de steekpartij heeft de politie een 30-jarige man uit Amersfoort aangehouden.

Het incident gebeurde rond 21:15 uur bij appartementencomplex Tuinpoort in Arnhem. Voor het slachtoffer werd een traumahelikopter opgeroepen, die later weer geannuleerd werd.



Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij leek in eerste instantie ernstig gewond geraakt, maar naderhand bleken die niet ernstig of levensbedreigend te zijn. Verder onderzoek naar de steekpartij loopt nog, laat de politie desgevraagd weten.

Vaker geklaagd

Volgens bewoners van het seniorencomplex is er vaker geklaagd over overlast op het adres waar de steekpartij plaatsvond. Driegasthuizengroep erkent dat er 'stadse problemen’ spelen in het complex, maar kan niet ingaan op vragen over overlast door specifieke bewoners of adressen. In het complex wonen 55-plussers.

Vrouw doodgestoken

Bewoners van het complex zijn geschrokken en spreken van een ‘moordbuurt’. In augustus 2022, nog geen half jaar geleden, werd in de Tuinstraat een vrouw doodgestoken. De vrouw zou van haar echtgenoot willen scheiden. De man zou haar in het bijzijn van hun kinderen hebben neergestoken, waarna ze overleed.

