Man (20) lokte passanten met smoesjes en pleegde twaalf straatroven in parkeergarage van Arnhem Centraal

Familie komt na vlammenzee eigen spullen tegen op Markt­plaats: 'Allerlei types hebben onze woningen doorzocht'

Wie is verantwoordelijk voor de brand bij de exclusieve Arnhemse meubelzaak AroWonen? Het is dik een jaar na dato nog altijd een raadsel, tot frustratie van betrokkenen. Die in een klap hun huis kwijtraakten: ,,We zagen wildvreemden op straat met onze spullen lopen.’’