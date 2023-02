Man (27) gijzelt, verkracht, slaat en vernedert zijn ex: ‘Buitengewoon traumatiserend’

Een 27-jarige Arnhemmer die zijn ex-vriendin op 12 en 13 juli vorig jaar bijna 24 uur lang opgesloten hield, meermalen verkrachtte en haar mishandelde in zijn woning aan de Schimmelpenninckstraat, is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar en tbs met voorwaarden.

De man kon het niet verdragen dat zij hem had verlaten. Hij was woest op haar en kondigde bij zijn moeder al aan dat hij zijn ex wilde slaan. Een ander berichtte hij dat hij haar ‘kapot’ wilde maken. Hij vroeg alvast iemand om ducttape, om haar kaken op elkaar te plakken. Vervolgens nodigde hij zijn ex uit in zijn woning in Arnhem.

Zo gauw zij binnen was ging de deur op slot. Hij pakte haar telefoon af, sloeg en schopte haar. Hij hield een brandende aansteker bij haar tong, duwde haar hoofd in een pan water, bedreigde haar met een zwaard en deed ducttape op haar mond.

Hij filmde haar tijdens de marteling

Ze moest seks hebben met hem. Ze riep dat hij moest stoppen, dat ze niet wilde, maar hij ging door. En deed het nog een keer. Ze mocht niet weg, mocht niemand berichten sturen. Ze moest zich uitkleden en vernederende dingen over zichzelf zeggen, terwijl hij dit filmde.

Ze was doodsbang door alles wat hij deed en zei en verwachtte niet het er levend vanaf te brengen. Toen hij al zijn boosheid op haar had botgevierd, kon ze gaan. Ze zat onder de bloeduitstortingen en had een handafdruk op haar gezicht die dagenlang zichtbaar bleef.

Quote Hij zei dat hij seks met haar had ‘tot hij haar weggooide’

Hij was woedend omdat hij dacht dat ze een ander had. Ook was hij boos over iets wat haar buurman had gezegd. Hij sprak over een pistool. Hij wilde eerst ‘die meid’ kapot maken, zo valt te lezen op zijn telefoon. De dag erna zou ‘die ander’ aan de beurt komen.

Het liep gruwelijk uit de hand, dat zei hij zelf in een bericht aan iemand de volgende dag. Hij zei dat hij zijn ex dwong tot bepaalde dingen en dat ze aan het kotsen was. Hij zei dat hij seks met haar had ‘tot hij haar weggooide.’

Verblind van woede

,,Hij was verblind door woede, heeft alleen oog gehad voor zijn eigen gelijk”, aldus de officier van justitie op de strafzitting twee weken geleden. ,,Dit moet buitengewoon traumatiserend geweest zijn. En hij neemt maar beperkt verantwoordelijkheid. Zorgelijk.”

De Arnhemmer heeft alleen toegegeven dat hij haar heeft mishandeld. Hij is drie keer eerder veroordeeld voor geweld binnen een relatie. Hij heeft een stoornis met borderline en narcistische trekken en kan het niet verdragen als hij verlaten wordt. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Hij heeft eerder behandelingen gehad, maar dit heeft hem er niet van weerhouden opnieuw de fout in te gaan. Hij toonde zich op de zitting bereid weer een behandeling te ondergaan. ,,Het gaat uiteindelijk toch weer mislopen als ik in een relatie kom en mijn emoties niet kan beheersen. Daar zit ik niet op te wachten”, zei hij.

Maar met de gedragsdeskundigen die hem onderzochten en het Openbaar Ministerie vindt de rechtbank dat hier wel strenge kaders bij moeten gelden. Ze legde tbs met voorwaarden op. Houdt de man zich niet aan die voorwaarden, dan kan het omgezet worden in tbs met dwangverpleging.

