Man (29) uit Ede blijft vastzitten om dood transvrouw Bianca

Mensen in Arnhem Marc (47) geniet van zijn vaste koffieplek: ‘Een mooie mengeling van de samenle­ving’

11:11 ARNHEM - We treffen Marc van Kerkhoff (47) in het Oranje Koffiehuis, waar hij net aan een kop koffie zit. ,,Dit is mijn vaste koffieplek. Ik kom hier drie ochtenden per week.”