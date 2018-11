Man (29) uit Ede blijft vastzitten voor dood transvrouw Bianca

De Venezolaanse Bianca, die als prostituee werkte, werd ruim een jaar geleden dood aangetroffen in een benedenwoning aan de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem. De Edenaar was bij de prostituee voordat zij daar dood werd aangetroffen. Hij werd verdacht van moord en zou geweld op haar hoofd hebben gepleegd.

Over de doodsoorzaak is later discussie ontstaan. Volgens een patholoog-anotoom is het hersenletsel dat transvrouw Bianca opliep tijdens het bezoek van haar klant uit Ede, niet de oorzaak of mede-oorzaak van haar dood. Wel zou haar dood te verklaren zijn door een overdosis cocaïne en amfetamine die in haar lichaam werd aangetroffen.