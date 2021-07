Man (31) die stationswinkel Arnhem Velperpoort overviel had honger: ‘Ik wilde eten, maar had geen geld’

Verleden leven Doutzen was ruimden­kend en liefdevol

12 juli Het komt in alle reacties op haar vroege overlijden terug: Doutzen van den Berg-Langkamp (Zwolle, 9 mei 1963 - Arnhem, 4 juni 2021) was een liefdevol mens. Iedereen was welkom in haar huis, ze was een geweldige kraamverzorgster en ze begeleidde haar zoons met geduld en liefde naar hun plek in de samenleving. Ze vond dat ze mochten worden wat ze wilden. Het is belangrijk dat je het leuk vindt wat je doet, hield ze haar vier jongens voor. Twee van de vier werden regelmatig uitgezonden als militair. Ze vond het eng, maar respecteerde hun keuze.