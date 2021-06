Man (33) die vriend badend in het bloed achterliet na misgelopen lsd-trip krijgt vier jaar cel en tbs

Het slachtoffer uit Amsterdam hield er blijvend letsel aan zijn handen en littekens over zijn hele lichaam aan over. De Dierenaar moet hem 35.000 euro smartengeld betalen.



De Amsterdammer was die dag in augustus vorig jaar op bezoek bij de Dierenaar met wie het niet zo goed ging. De man was somber en ging tekeer over pedofielen die hij wilde vermoorden. Ze rookten wat jointjes en gebruikten lsd om wat vrolijker te worden.