Man (34) opgepakt voor schietpartij in Arnhem-Zuid

Beddenzaak Sleep & More opent in voormalig pand Ziengs in Musiskwar­tier in Arnhem

13:34 ARNHEM - Beddenwinkel Sleep & More vestigt zich binnenkort in het voormalige pand van Ziengs Schoenen in het Musiskwartier in Arnhem. Van de beddenzaak zit sinds september ook al een ander filiaal in Arnhem, aan het Johnny van Doornplein.