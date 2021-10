Man (68) die vrouw bij ruzie op hoofd sloeg met hamer blijft in Pieter Baan Centrum

Arnhemmers die Nederland­se taal lastig vinden vaak niet gevacci­neerd; zorgen om corona-uit­braak op school

12 oktober ARNHEM - Wie is er gevaccineerd? Die vraag van burgemeester Ahmed Marcouch aan leerlingen van het Maarten van Rossem in Arnhem-Zuid zorgde maandagmorgen voor weinig vingers in de lucht in een eindexamenklas van het vmbo. Ongeveer een kwart van de klas heeft twee vaccinaties gehad.