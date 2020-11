Man bedreigd en bestolen na bezoekje aan gay chatroom Bullchat, Arnhemmer (30) bekent

Video SP wil politiek debat over rellen op Geitenkamp; ‘Haal agenten terug naar Arnhem’

11:38 ARNHEM - De fractie van de SP in de Arnhemse gemeenteraad wil een politiek debat over de situatie op de Geitenkamp. In de Arnhemse wijk is nu al zes avonden op rij sprake van overlast, nadat vorige week woensdag voor het eerst op grote schaal illegaal vuurwerk werd afgestoken.