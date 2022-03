Man bedreigt buurtbewoner met mes in Arnhem

Nieuw record: TenneT trekt 6 miljard euro uit voor aanpassing stroomnet

ARNHEM - Stroomnetbeheerder TenneT voert zijn investeringen in het stroomnet dit jaar op tot minimaal 6 miljard euro. Dat is zeker de helft meer dan de bestedingen van vorig jaar. De investeringen bedroegen toen 4 miljard euro en dat was een record voor het Arnhemse bedrijf.

16 maart