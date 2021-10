Man beledigt agenten en zakt in elkaar tijdens aanhouding: na ziekenhuis op vrije voeten

Tottenham Hotspur komt naar Vitesse: GelreDome uitver­kocht

19 oktober ARNHEM - De Europese wedstrijd van Vitesse tegen Tottenham Hotspur is uitverkocht. De Arnhemse club heeft voor de derde speeldag in de groepsfase van de Conference League in korte tijd nog een paar duizend kaarten extra van de hand gedaan. De maximale capaciteit van GelreDome is voor internationale duels opgeschroefd naar bijna 24.000 toeschouwers.