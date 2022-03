Man breekt heup bij aanval door groep bij Blauwe Golven in Arnhem, politie zet hoog in op vinden daders

VIDEO Voor het eerst weer een hele nacht slapen: Larysa en Maryam vinden na ‘de hel in Oekraïne’ rust in Arnhem

Ze heeft vannacht voor het eerst goed geslapen. Larysa Idukhon ontvluchtte met haar dochter Maryam en kat Iza het oorlogsgeweld van Charkov in Oekraïne. Op de bank bij Marlieke Hamer in Arnhem, waar ze nu verblijft, is ze aan het bijkomen. Met een kop koffie. ,,Het was de hel.’’

25 maart