Oude granaat in Arnhemse voortuin: huizen ontruimd

15:55 ARNHEM - De renkoekoek (ook wel 'Road Runner' genoemd) slaagt er in gevangenschap zelden in om tot nageslacht te komen, maar in Burgers' Zoo in Arnhem is het gelukt. Met hulp van de verzorgers en biologen van de dierentuin hebben de renkoekoeken nu drie jongen.