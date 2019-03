Man die brand stichtte in Klarendal: ‘Bedreigingen aan adres van zieke vrouw moesten stoppen’

ARNHEM – Het was verkeerd brand te stichten in een pand aan de Sint Janskerkstraat . Maar bedreigingen van criminele bewoners daar aan het adres van zijn zieke vrouw zijn wel gestopt. Dat zei een 49-jarige Arnhemmer donderdag op de rechtbank waar vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen hem werd geëist voor de brandstichting op 21 december van het afgelopen jaar.

Niemand raakte gewond, maar omwonenden liepen volgens de officier van justitie wel gevaar.

Wanhopig

Hij was wanhopig, vertelde de verdachte. Hij was zo stom geweest in zee te gaan met criminelen die zijn bankgegevens hadden gebruikt voor duistere zaakjes. Het resulteerde erin dat zijn vrouw meermalen met de dood werd bedreigd. Hij stapte naar de politie, maar die zei niks te kunnen doen.

Hij had twee weken lang cocaïne gebruikt en was twee weken lang wakker gebleven toen hij van een bus chips een soort bommetje maakte en naar de woning ging waar de belagers volgens hem verbleven.

Aansteker

Hij riep naar omwonenden die hij zag dat hij brand ging stichten, sloeg een ruit in en gooide het bommetje naar binnen. Toen het niet brandde, ging hij de woonkamer in en pakte hij een deodorantbus die hij zag staan. Hij spoot, hield een aansteker bij het gas en stak zo de bank in de woonkamer in brand.

Het ging hard, harder dan zijn bedoeling was. Hij wist maar net zelf via een raam naar buiten te springen om aan de vlammen te ontsnappen. In de tuin dook hij in mekaar, wachtend op de politie.

Heel triest

Hij had zich niet gerealiseerd, zei hij, dat er nog meer bewoners en buren waren. ,,Heel triest dat dit allemaal heeft moeten gebeuren”, vertelde hij de rechtbank. ,,Ik had het niet mogen doen, maar het ging me om mijn vrouw. Ik wilde haar beschermen. Het moest stoppen. En het is gestopt.”

Een verdieping brandde uit, boven en beneden was er veel rook- en blusschade. Dankzij optreden van de brandweer is de brand niet overgeslagen naar andere woningen, benadrukte de officier van justitie. Ze wil dat de man onder behandeling gaat voor zijn drugsverslaving en dat hij de schade vergoedt.

De advocate benadrukte de wanhoop van haar cliënt en verzocht de rechtbank een lagere straf op te leggen.De uitspraak volgt over twee weken.