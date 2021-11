Man die nieuwe vriend van zijn ex doodstak, hoort 12 jaar cel eisen: ‘Waarom moest mijn lieve zoon dit overkomen’

update | video 27-jarig slachtof­fer van steekpar­tij in Arnhem overlijdt aan verwondin­gen

ARNHEM - De 27-jarige man die gisteravond is neergestoken in een woning in Arnhem-Zuid, is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie maandag desgevraagd. Het slachtoffer werd na het incident aan de Dragonstraat in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

