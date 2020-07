Man die overvaller doodreed in Arnhem voor de rechter: ‘Hij richtte een pistool op me’

De destijds nog in Arnhem wonende verdachte had zijn dure horloge op Marktplaats aangeboden. Die 30ste maart kwam een koper naar zijn woning aan de Limburgsingel. De man zou een vuurwapen hebben getrokken en geschoten om de Rolex te bemachtigen.



K. gooide zijn horloge en geld naar hem toen, zei hij op de zitting, en sloeg met zijn vrouw op de vlucht. Ze leenden een bestelauto van een pizzakoerier. Op de vlucht, aldus K., raakte hij de overvaller met de auto.



Toen zijn vrouw riep dat de kinderen nog op bed lagen, draaide hij om terug te gaan. Op dat moment zag hij de overvaller in zijn koplampen. ,,Hij richtte een pistool op me. Toen heb ik hem geraakt.”



Hij was volledig in paniek, zei hij. ,,Ik ben voor mijn vrouw gaan liggen en heb gehandeld.” Maar hij zegt dat hij niet de intentie heeft gehad op de overvaller in te rijden.



Er zijn getuigen die zeggen dat de overvaller stil op de grond lag toen de man vol gas voor de tweede keer op hem inreed. De verdachte zou daarna zijn uitgestapt, naar het slachtoffer zijn gelopen en zijn horloge en geld hebben teruggepakt. Toen de ambulance arriveerde was de overvaller overleden.